Стало известно, введут ли в России ограничения из-за COVID-19 Попова: оснований для введения масочного режима из-за COVID-19 нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оснований для введения масочного режима из-за распространения коронавирусной инфекции в России пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, которые приводит ТАСС, решения о масочном режиме для сотрудников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах страны исходя из текущей ситуации.

Оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений, — сказала она.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что пик новой волны COVID-19 следует ожидать в ноябре-декабре. Он подчеркнул, что новый штамм коронавирусной инфекции «пирола» пока еще не распространился в России. Кроме того, на данный момент сезонный фактор не успел повлиять на рост числа заболевших.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией ранее сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю выросла на 22,3%. Увеличение количества заболевших зафиксировано в 74 субъектах РФ.