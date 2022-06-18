Попова назвала биолаборатории на Украине риском для безопасности всего мира

Фото: Станислав Красильников/фотохост-агентство ТАСС

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова

Украинские биолаборатории — это риск для биологической безопасности всего мира, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума. По её мнению, заверения в том, что эти организации работали на благо украинского народа, недостоверны, пишет РИА Новости.

Недавние заявления о том, что всё это делалось якобы во благо украинского народа, совершенно не соответствуют действительности, — отметила Попова.

Как ранее признались в Пентагоне, в течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности. Сведения о сотрудничестве между двумя странами были опубликованы вскоре после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединённые Штаты в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.