«Пополним статистику сбитых самолетов»: МИД РФ о словацких МиГах на Украине Замглавы МИД Грушко заявил, что Россия пополнит статистику сбитых самолетов на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты Су-30МК ВКС России

Россия пополнит статистику сбитых военных самолетов на Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. Так он прокомментировал передачу Словакией четырех истребителей МиГ-29 Киеву. Грушко добавил, что Словакия как член ЕС грубейшим образом нарушает многочисленные международные обязательства, регулирующие передачу обычных вооружений, передает ТАСС.

Для нас это абсолютно не является какой-то неожиданностью. Просто в нашей статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры, — сказал он.

23 марта Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29. Это первая партия самолетов, всего Братислава обещала Киеву 13 истребителей.

Накануне и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер сообщил, что Братислава намерена передать Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие недели.

Хегер ранее говорил, что поставкой на Украину старых и не используемых МиГ-29 Словакия только повысит свою обороноспособность. Он обещал взамен истребителей помощь союзников в военной технике на €700 млн и помощь на €200 млн от ЕС.