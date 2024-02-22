«Поплатятся за это»: Джабаров пригрозил Западу из-за решения по активам РФ Сенатор Джабаров: Запад поплатится за конфискацию российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад живет не по нормам международного права, а по некоторым правилам, которые они постоянно выдумывают, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он отреагировал на решение международных юристов признать законность конфискации российских активов. По мнению Джабарова, это абсолютно незаконная мера и рано или поздно Запад поплатится за это.

Сейчас Запад живет не по нормам международного права, а по некоторым правилам, которые они постоянно выдумывают. Сегодня одни правила, в понедельник будут другие, в среду — третьи. Как им выгодно, так они эти правила и диктуют. Абсолютно незаконная мера. Все равно рано или поздно поплатятся за это те, кто посягнет на наше имущество, — сказал Джабаров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на письмо, разосланное представителям стран «Большой семерки», сообщил, что специалисты в области юриспруденции из стран Евросоюза, Великобритании и США назвали конфискацию российских активов за рубежом законной. Эксперты утверждают, что активы могут подлежать конфискации на законных основаниях, так как Россия «нарушила фундаментальные нормы международного права». Правовую оценку таким мерам дали юристы из семи стран мира: Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США.