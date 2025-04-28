«Попрание всех прав»: Фетисов раскритиковал репрессии Баха против Жулина Депутат Фетисов назвал запрет Жулину приезжать на отбор к ОИ попранием прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Жулин

Запрет заслуженному тренеру России Александру Жулину сопровождать своих фигуристов на отборочный турнир к Олимпийским играм 2026 года в Турине является попранием всех возможных прав, заявил в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Так он отреагировал на соответствующее решение бывшего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, передает корреспондент NEWS.ru.

Он (Жулин — NEWS.ru) узнал, что есть такое мнение, хотя официальная федерация ответила, что это еще неясно, но он вышел в публичный эфир и сказал, что, скорее всего, его не пустят на соревнования, что является попранием всех прав, спортивных, человеческих, общечеловеческих, каких угодно. Да за то, что он высказывался против Томаса Баха, — сказал Фетисов.

Он добавил, что журналисты интересовались, не запретят ли ему посещать Олимпиаду из-за критики экс-главы МОК. Парламентарий со смехом отметил, что он и так уже находится под самыми разными санкциями.

Я уже под всеми санкциями, какими можно, как депутат Госдумы, который поддерживает политику своего президента и своей страны. Поэтому мне, в общем, какого-то Баха тут стесняться не приходится. На самом деле это ужасно, вдумайтесь. За свои высказывания, за свою позицию, которая ничего общего не имеет ни с Олимпийской хартией, ни с уставом Международной федерации фигурного катания, ни с чем вообще. Отстранят, скорее всего, и не допустят тренера, личного тренера, который с ребятами стремится к успеху, к победе. Это попрание всех мыслимых и немыслимых правил, — заключил Фетисов.

Ранее Жулин заявил, что ему запретили ехать на турнир фигуристов. Решение было принято специальной комиссией, которая определяет допуск тренеров на международные соревнования. Он отметил, что это может быть связано с его открытыми высказываниями против Томаса Баха. Кроме того, в числе причин запрета, по мнению Жулина, может быть принадлежность тренеров к спортивным клубам ЦСКА или «Динамо», участие в общественных мероприятиях, а также личные политические взгляды.