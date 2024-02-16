Попавший в больницу Зюганов призвал россиян отказаться от самолечения Леонид Зюганов: не надо заниматься самолечением от коронавируса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Зюганов

Госпитализированный с коронавирусом внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов призвал россиян не заниматься самолечением, сообщает «Газета.Ru». В беседе с изданием политик уточнил, что около недели пытался самостоятельно справиться с заболеванием, но из-за плохого самочувствия пришлось обратиться к специалистам.

К сожалению, мой организм сам не может с ним справиться. Что в прошлый раз я две недели самолечением занимался, в больнице <...> потом лежал. История повторяется. Поэтому нашим гражданам самолечением заниматься не надо. Надо обращаться в скорую, консультироваться с врачами, и все будет прекрасно, — призвал Зюганов-младший.

Об экстренной госпитализации Леонида Зюганова стало известно после того, как 14 февраля политик вызвал домой скорую помощь, пожаловавшись врачам на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле, сообщает издание. В больнице ему сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Ранее сообщалось, что болезнь у депутата протекает в легкой форме. При этом врачи рекомендовали ему остаться в больнице, чтобы полностью восстановиться и поберечь организм.