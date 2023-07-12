«Понял, что никому не нужен»: Джабаров о Зеленском на саммите НАТО Джабаров: Зеленский понял, что больше он особо никому не нужен

Фото: Thomas Trutschel/Global Look Press

Владимир Зеленский

Западные страны намерены затягивать украинский конфликт, поскольку таким образом больше ущерба будет нанесено России, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он убежден в том, что США не станут спешить с переговорами и будут продолжать дурить, и водить за нос украинского президента Владимира Зеленского. По мнению Джабарова, украинский лидер понял, что уже особо никому не нужен.

Та тоска, с которой Зеленский вчера смотрел в объективы телекамер, говорит сама за себя. Он же сам должен все прекрасно понимать. Ведь все обещанные ему красивые памятники исчезают на глазах. Также Зеленский очевидно понял, что он уже особо никому не нужен, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Украина является инструментом для расшатывания России, и западные страны продолжат подливать масла в огонь и снабжать оружием, пока Киев может оказывать хоть какое-то сопротивление.

12 июля Зеленский назвал результаты саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.