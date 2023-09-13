Помощники Ким Чен Ына проверили его стул перед переговорами с Путиным Служба безопасности Ким Чен Ына проверила его стул перед переговорами с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

На космодроме Восточный прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Перед появлением главы Северной Кореи его помощники из службы безопасности тщательно проверили стул, на котором должен был сидеть Ким Чен Ын, сообщает LIFE.ru.

Корреспондент издания сумел заснять этот процесс. Сначала на кадрах видно, как один из помощников в перчатках тщательно протирает стул белой тряпкой. После этого он внимательно осматривает сиденье при помощи фонарика, в это время второй сотрудник службы безопасности проводит краш-тест стула, опираясь на его ручки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее приехал в Россию на бронированном поезде. В поездке политика сопровождали высокопоставленные члены руководства страны, включая главу кабмина Ким Док Хуна. Официальный состав делегации КНДР и цель визита пока не разглашаются. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что лидер КНДР может встретиться с Путиным один на один в случае необходимости.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 13 сентября встретились на космодроме Восточный. Официальная торжественная церемония встречи прошла возле главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса.