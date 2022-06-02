Помощник Путина возглавил кремлёвскую комиссию по кадрам Помощник Путина Дмитрий Миронов возглавил кремлёвскую комиссию по кадрам

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Дмитрий Миронов

Помощник президента России Дмитрий Миронов назначен председателем комиссии при главе государства по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Указ об этом Владимир Путин подписал 2 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить председателем комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров помощника президента РФ Миронова Д.Ю., — говорится в тексте.

Миронову дано поручение в 30-дневный срок представить на утверждение главы государства предложения по кандидатурам для включения в состав комиссии. Кроме того, указ утверждает новое положение о данной структуре.

В конце мая Путин подписал указ о назначении главой МЧС Александра Куренкова. 2 июня глава государства присвоил министру звание генерал-лейтенанта.