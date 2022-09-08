Помощник Путина усомнился в перспективах юаня Орешкин не считает юань перспективной системообразующей валютой для российских резервов

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Помощник президента России Максим Орешкин во время пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ) заявил, что не считает юань перспективной системообразующей валютой для российских резервов, его слова передает Интерфакс. Орешкин заявил, что не видит в этом смысла, в то время как из-за санкций доллар и евро стали «токсичными».

Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты, — заявил Орешкин.

Орешкин также выразил недоумение по поводу того, почему Министерство финансов России предлагает инвестировать в юань, несмотря на то, что «Китай — страна с дефицитом бюджета в 5% ВВП в этом году».

Также помощник президента подчеркнул, что в экономических вопросах необходимо всегда рассчитывать на собственные силы и создавать нужные условия для инвестиций в себя, чтобы ни от кого не зависеть.

Нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на западе или на востоке, которому можно что-то проинвестировать, — заключил Орешкин.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев назвал «токсичными» валютами доллар и евро и посоветовал отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.