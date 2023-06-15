Помощник Путина сообщил, что половина уехавших россиян уже вернулась Помощник Путина Орешкин: половина уехавших осенью россиян уже вернулась

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 50% граждан России, которые осенью уехали из страны, уже вернулись обратно, заявил на полях ПМЭФ-2023 помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, оптимизм среди населения России сейчас находится на рекордном максимуме.

У нас банковская статистика показывает, что почти половина народа, тех, кто уехал осенью, уже в страну вернулась, — сказал Орешкин.

Ранее в Госдуме предложили лишить удаленщиков-релокантов права работать в России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономике Николай Арефьев заявил, что это возможно сделать, в частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны.

До этого правительство России внесло в Госдуму законопроект, регулирующий порядок уплаты НДФЛ гражданами, которые более полугода работают на российские компании из-за рубежа. Налог будет взиматься по стандартным ставкам — 13–15%. Это касается как тех людей, которые утратили отечественное налоговое резидентство, но остаются штатными «дистанционными» сотрудниками, так и фрилансеров, выполняющих заказы для российских работодателей.