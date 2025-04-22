Помощник Путина раскрыл, когда посланник Трампа приедет в Москву Ушаков: спецпосланник Трампа Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Стив Уиткофф

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф намерен прибыть с визитом в Москву на этой неделе, сообщил помощник российского лидера Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Он утвердительно ответил на вопрос журналистов по этому поводу, передает ТАСС.

Да, — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует о новом визите в Россию Уиткоффа, когда таковой состоится. Никакой прочей конкретики представитель Кремля не привел.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф может вновь посетить Россию после переговоров с украинскими властями в Великобритании. Встреча в Лондоне, на которой США также будут представлять госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог, состоится на текущей неделе.

Также представитель Кремля заявлял, что Путин многократно отмечал готовность к прямым переговорам с Украиной по мирному урегулированию конфликта. Песков подчеркивал, что для этого требуется желание и открытость самого Киева к такому диалогу. Так он ответил на вопрос, помешает ли переговорам запрет украинских властей на контакты с Россией.