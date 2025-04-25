Помощник Путина раскрыл детали переговоров с посланником Трампа Ушаков: Путин обсуждал с Уиткоффом возможность прямых переговоров РФ и Украины

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»

Стив Уиткофф

В ходе встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 25 апреля в Кремле обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной, заявил помощник главы государства по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Он отметил, что это была лишь часть разговора в контексте украинского конфликта, передает ТАСС.

Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины, — отметил Ушаков.

Ранее помощник Путина заявил, что факт беседы президента России и спецпосланника Дональда Трампа в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе является символичным. По его словам, это событие «символизирует боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом».

До этого пресс-служба Кремля опубликовала фотографии с переговоров Путина и Уиткоффа в Москве. На них видно, как глава государства улыбается и пожимает руку высокопоставленному зарубежному гостю. В переговорах также принимали участие Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.