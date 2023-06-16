Помощник Путина назвал маловероятным досрочный выход РФ из зерновой сделки Ушаков назвал маловероятным преждевременный выход России из зернового соглашения

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Выход России из зерновой сделки до истечения срока соглашения маловероятен, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос журналистов, есть ли вероятность выхода Москвы из Черноморского соглашения раньше 17 июля, передает ТАСС.

Раньше, наверное, нет, — ответил Ушаков.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров на ПМЭФ счел маловероятным продление зернового соглашения, поскольку его условия не выполняются, а взрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса доказывает, что есть желающие разрушить сделку.

Как можно продлевать то, что не работает, — сказал глава дипведомства.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Москва обязательно продолжит поставлять зерно нуждающимся странам по независящим от Запада маршрутам.

В МИД РФ сообщали, что зерновая сделка продлена до 17 июля 2023 года включительно. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к этой дате, иначе Москва откажется от пролонгации соглашения: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставки запчастей для сельхозтехники и разморозка активов российских компаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновой коридор используется Киевом для нападений с помощью беспилотников. Глава страны подчеркнул, что в случае выхода из сделки Москва будет готова бесплатно поставить в беднейшие страны тот объем зерна, который шел с Украины.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер ранее заявлял, что подрыв на харьковском участке аммиакопровода Тольятти — Одесса окончательно испортит перспективы договороспособности зерновой сделки. По его словам, похожая судьба ждет все оставшиеся российско-украинские торгово-экономические отношения.