Помощник президента России предложил замену иностранному слову «кешбэк» Помощник президента РФ Левитин предложил заменить иностранное слово «кешбэк» на «возврат»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Помощник президента России Игорь Левитин предложил отказаться от иностранного слова «кешбэк» и заменить его словом «возврат», сообщает радиостанция «Говорит Москва». По его словам, подобное решение способно принести россиянам пользу.

Практически все говорят «кешбэк». Может быть, уже уйдем от этого? <...> Давайте назовём по-русски — «возврат. рф» или что-то такое, — сказал Левитин.

Ранее сайт торговой платформы Wildberries сменил название на «Ягодки», некоторое время спустя вернувшись к привычному названию. После этого сервис по бронированию билетов «Авиасейлс» поменял название своего сайта на русскоязычное «Билетики». Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала действия Wildberries и других компаний своеобразным ответом крупного бизнеса на западную русофобию и попытки отмены российской культуры, показывающего себя частью российского общества.

Между тем эксперты полагают, что массовой русификации брендов ждать не стоит, поскольку бизнесу невыгодно раздражать покупателя новыми названиями ресторанов и магазинов. С другой стороны, «русификация» поможет подчеркнуть импортозамещение и придать дополнительный вес отечественной компании-импортозаместителю. Это же касается и компаний, которым необходимо изменить к лучшему восприятие со стороны целевой аудитории.