Стали известны темы выступления Путина на ВЭФ Помощник президента Ушаков: Путин даст оценку ситуации в мировой экономике на ВЭФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин даст оценку ситуации в мировой политике и экономике в ходе выступления на Восточном экономическом форуме, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, также президент будет говорить о задачах, которые стоят перед экономикой России в условиях западных санкций.

Речь, наверное, пойдет о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну и, конечно, [президент] будет говорить о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях экономической, финансовой, технологической агрессии западных стран, — сказал Ушаков.

Ранее стало известно, что 7 сентября Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Основными темами обсуждения станут мировые процессы и развитие территорий Дальнего Востока.

В начале августа представители 40 стран подтвердили свое участие в VII Восточном экономическом форуме. Форум также посетят представители недружественных стран — Южной Кореи и Японии. В пресс-службе организатора мероприятия подчеркнули, что ВЭФ стал самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.