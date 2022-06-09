Помощник Кадырова: ВСУ заминировали завод Северодонецка с мирными жителями Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что ВСУ заминировали завод «Азот» с мирными жителями

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Северодонецке заминировали территорию завода «Азот», в подвалах которого могут находиться мирные жители, сообщил РИА Новости помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов. Отмечается, что мирных жителей поместили туда насильно: по словам Алаудинова, их там около 300.

Есть у нас информация, что там (на заводе «Азот». — NEWS.ru) где-то 300 человек мирных людей, которых они (ВСУ. — NEWS.ru) загнали в какой-то подвал и заминировали всё, — сказал он.

Он добавил, что людям не дают покинуть территорию промышленного комплекса, поскольку они нужны силам ВСУ в качестве живого щита. В связи с этим ВС РФ вынуждены действовать аккуратнее, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

По сути они стали живым щитом, чтобы мы не могли свою работу делать в том формате, в котором мы ее делали, — добавил он.

Ранее Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что солдаты ВСУ заминировали емкости с селитрой и азотной кислотой на территории завода. Объем заминированных резервуаров с вредными химикатами превысил 100 тонн. В военном ведомстве подчеркнули, что украинские солдаты планируют подорвать цистерны с химическими соединениями для того, чтобы остановить наступление ВС РФ