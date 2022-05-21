Помощник Кадырова рассказал, что ВСУ убили свою раненую девушку-снайпера Помощник главы Чечни Алаудинов: украинские военные убили свою раненую девушку-снайпера

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Украинские военные убили свою девушку-снайпера в Донбассе, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов. Он рассказал, что девушка была ранена в районе промзоны города Рубежное и вызвала помощь. В ответ украинские силовики открыли огонь из миномётов по промзоне, передаёт РИА Новости.

Когда она сказала, что она ранена, не может двигаться и просит помощи, украинские силовики, понимая, что не могут прийти к ней на помощь, просто накрыли минометами и убили. То есть технология ведения боевых действий у них очень своеобразная, — сказал Алаудинов.

20 мая российское оборонное ведомство заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В общей сложности в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и украинских военных.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры выхода последних «азовцев» с территории «Азовстали». На кадрах видно, как российские военные досматривают вещи сдавшихся, а также проверяют наличие татуировок.