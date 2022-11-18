Помощница Валуева назвала фейком сообщения о его госпитализации

Появившаяся информация о госпитализации экс-чемпиона мира по боксу и депутата Госдумы Николая Валуева является фейковой, с его здоровьем все в порядке, сказала NEWS.ru помощница парламентария Светлана Романова. По ее словам, 16 ноября до самого вечера он находился в Госдуме, любой может это подтвердить.

Николая Сергеевича не госпитализировали. Все в порядке. Завтра он в Останкино будет бои комментировать. Это идет из телеграм-каналов. Это фейк. Он вчера до вечера был в думе, любой может подтвердить. То, что он хромает, кто-то там увидел, он хромает с августа, — сказала Романова.

Ранее в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация, что Валуева госпитализировали в Москве. У парламентария якобы выявили проблемы с ногой. По данным СМИ, Валуев обратился к врачу с жалобами. После осмотра его решили оставить в больнице.

До этого сообщалось, что российского шахматиста и депутата ГД Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Парламентария обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Позднее Карпова выписали из больницы.