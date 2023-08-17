«Помощь старшего поколения будет полезной»: депутат ГД о работающих пожилых Депутат ГД Бессараб положительно оценила прием на работу пожилых

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Прием на работу пожилых необходим в нынешних условиях, когда количество вакансий значительно превышает число рабочих рук, уверена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Комментируя ситуацию «360», парламентарий уточнила, что помощь старшего поколения будет полезной не только для работодателей, но и для молодежи, которую пенсионеры с большим опытом могут обучать.

Старшее поколение сегодня выполняет роль наставников и высококлассных специалистов с большим опытом работы, за которых держится работодатель. <...> Сегодня у нас объективно база вакансий в несколько раз превышает базу рабочих рук. Поэтому такая помощь старшего поколения будет очень полезной для страны и работодателей, — пояснила депутат.

По словам парламентария, высокие показатели зарплат демонстрируют профессиональный уровень, которым обладают пожилые. Она отметила, что в строительной сфере не многие имеют хорошие навыки. Именно поэтому в этой отрасли востребованы представители старшего поколения. Такая же ситуация наблюдается в других подобных сферах, уточнила Бессараб.

Парламентарий добавила, что на фоне этого возникает вопрос, какой подход выбрать для обучения молодежи в дальнейшем, чтобы получить таких же высококлассных рабочих и специалистов. Кроме того, депутат считает, что государству необходимо «отменить драконовские ограничения» и позволить работающим на высокооплачиваемых должностях пенсионерам зарабатывать за год работы 10 пенсионных баллов. Такой подход сохранит стабильность рынка труда, уверена депутат.

Ранее стало известно, что самые большие заработные платы пенсионерам предлагают в строительной отрасли — около 88 тысяч рублей. Кроме того, пожилых людей ждет аналогичный заработок и в сфере недвижимости.