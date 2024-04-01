Стало известно, как будут поощрять помогающих бойцам СВО волонтеров Путин предложил учредить нагрудный знак для помогающих бойцам СВО волонтеров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил «Народному фронту» учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине, а также членам их семей. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

Рекомендовать <...> учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам спецоперации и членам их семей, — говорится в документе.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил о необходимости дать право студентам медвузов отрабатывать практику в зоне проведения СВО на Украине. По его словам, проблему студентов-медиков, которые обратились в избирательный штаб Путина с жалобой, что их волонтерство в зоне СВО не стали засчитывать как летнюю практику, можно решить на уровне вузов.

Ранее президент России на встрече с избирательным штабом пообещал решить бюрократические вопросы, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне военной спецоперации на Украине. Он отметил, что для молодежи естественно желание помочь людям.