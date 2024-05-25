«Помешательство на войне»: в ГД ответили Столтенбергу на слова о России Шеремет посчитал помешательством заявление Столтенберга об ударах по России

Фото: Ben Kriemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять часть ограничений на удары по территории России является «помешательством на войне», такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он уверен, что генсек Альянса хочет навредить Москве любой ценой.

Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценой навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран, — заявил Шеремет.

Депутат подчеркнул, что Столтенберг всеми силами пытается еще больше разжечь украинский конфликт. Попутно с этим он превращает Европу в пороховую бочку, заключил Шеремет.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Генсек НАТО предложил союзникам задуматься над этим. При этом он подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Позднее Столтенберг допустил применение пятого пункта Североатлантического договора при возникновении крупной кибератаки на одну из стран — участниц НАТО. В нем говорится об обязанности считать такую атаку нападением на весь союз.