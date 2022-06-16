«Пользы ноль»: Медведев о поездке Макрона, Шольца и Драги в Киев Медведев назвал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев бесполезной

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон,Олаф Шольц и Марио Драги (слева на право)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бесполезным визит президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. По мнению политика, которым он поделился в своем Twitter-аккаунте, европейцам нравится посещать украинскую столицу, однако в этом нет никакого толка, потому что их поездки «никак не приближают» Украину к миру.

Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают, — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину. Для каждого из них данный визит стал первым с начала военной спецоперации РФ на Украине. Согласно имеющимся данным, Драги, Макрон и Шольц прибыли на Украину через польскую столицу Варшаву.

О том, что европейские лидеры собираются посетить Киев, ранее сообщали немецкие издания. Позднее журналисты выяснили, что они будут добираться до Украины на поезде. Однако никакой официальной информации об этом не распространялось в целях безопасности.