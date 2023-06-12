Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, скончавшийся в возрасте 86 лет, много сделал для процветания своей страны и сохранения мира и спокойствия в Европе, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, заслугой Берлускони также является сближение народов России и Италии.
Лично я запомнил Берлускони как политика с большой буквы. <...> Он пользовался огромным уважением политиков и народов всего мира. <...> Во многом благодаря ему россияне полюбили Италию. Для всего мира это очень большая потеря. Мы будем помнить Берлускони как очень большого друга российского народа, — сказал Чепа.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Берлускони был одним из самых здравых политиков, объективно оценивающих ситуацию в Европе. Член Совета Федерации отметил, что при правительстве Берлускони между Италией и Россией выстраивались дружеские отношения и даже покинув пост премьера, он поддерживал сотрудничество между странами и чтил дружбу с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: kremlin
Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год
Фото: kremlin
Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год
Фото: kremlin
Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год
Фото: Владимир Родионов/РИА Новости
Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год
Фото: Сергей Величкин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза»
Сильвио Берлускони скончался 12 июня в больнице Милана. Экс-премьер Италии умер после того, как весной у него диагностировали хроническую лейкемию. О болезни 86-летнего политика стало известно в апреле, когда его госпитализировали с пневмонией.