«Полюбили Италию»: в ГД напомнили, что Берлускони сделал для России Депутат ГД Чепа: Берлускони многое сделал для сближения народов России и Италии

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

12 сентября 2015 года. Владимир Путин и Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, скончавшийся в возрасте 86 лет, много сделал для процветания своей страны и сохранения мира и спокойствия в Европе, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По словам парламентария, заслугой Берлускони также является сближение народов России и Италии.

Лично я запомнил Берлускони как политика с большой буквы. <...> Он пользовался огромным уважением политиков и народов всего мира. <...> Во многом благодаря ему россияне полюбили Италию. Для всего мира это очень большая потеря. Мы будем помнить Берлускони как очень большого друга российского народа, — сказал Чепа.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Берлускони был одним из самых здравых политиков, объективно оценивающих ситуацию в Европе. Член Совета Федерации отметил, что при правительстве Берлускони между Италией и Россией выстраивались дружеские отношения и даже покинув пост премьера, он поддерживал сотрудничество между странами и чтил дружбу с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2019 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время посещения Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, 2015 год Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin Во время осмотра территории национального заповедника «Херсонес Таврический». С экс-председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: kremlin С Сильвио Берлускони. Во время прогулки по набережной Ялты, 2015 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и лидер победившей на досрочных парламентских выборах в Италии коалиции Сильвио Берлускони, 2008 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Встреча с Сильвио Берлускони, 2012 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Неформальная встреча президента России с председателем Совета министров Италии Сильвио Берлускони, 2002 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: kremlin Глава правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время совместной пресс-конференции в Милане, 2010 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Супруга президента России Людмила Путина, президент России Владимир Путин, супруга премьер-министра Италии Вероника Ларио и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, 2005 год Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони гуляют в окрестностях виллы Берлускони «Ла Чертоза» Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони во время ланча на открытом воздухе в госрезиденции Завидово

Сильвио Берлускони скончался 12 июня в больнице Милана. Экс-премьер Италии умер после того, как весной у него диагностировали хроническую лейкемию. О болезни 86-летнего политика стало известно в апреле, когда его госпитализировали с пневмонией.