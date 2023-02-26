Полянский заявил о «выкручивании рук» при голосовании по резолюции ГА ООН Миссия РФ: Запад давил на страны при голосовании по мирной резолюции ГА ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

При голосовании по мирной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН Запад буквально «выкручивал руки» участникам мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, за несколько часов до начала процедуры за необходимый результат вынуудили отдать свой голос почти 30 государств.

Методы достижения результата опять «ковбойские», коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников «за глаза», просили не обижаться и войти в положение, — указал российский дипломат.

Он отметил, что самых непокорных «ушатывали» с помощью «давно уже переставшего делать видимость объективности» председателя ГА ООН венгра Чабы Кереши. Последний за 40 минут до перерыва на обед прервал заседание и возобновил его только через два часа. По словам Полянского, за это время «было выкручено почти 30 пар рук».

Генеральная Ассамблея ООН 23 февраля в ходе специальной сессии по Украине приняла резолюцию, посвященную годовщине начала специальной военной операции. За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь. Резолюция требует от России немедленного вывода войск с территории Украины и прекращения ударов по критически важной инфраструктуре страны.Также в тексте содержатся призывы к сторонам соблюдать обязательства в отношении мирных граждан и военнопленных, подчеркивается необходимость «обеспечить ответственность за серьезные преступления против международного права, совершенные на территории Украины».

Документ не носит обязательного характера.