Западные дипломаты «обрадовались» запросу России провести заседание Совета Безопасности ООН по Украине до конца недели, подметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. В ходе встречи российская сторона намерена обсудить вопрос поставок оружия и боеприпасов на Украину, которые представляют «угрозу миру и безопасности», напомнил он.

Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал,заявил Полянский.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине. Заседание планируется провести 8 сентября. Российский представитель добавил, что в качестве докладчиков Москва хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу и представителей «гражданского общества».

Ранее Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу США и Албании, может стать новой вехой дезинформации и антироссийской информационной кампании. По его словам, Вашингтон ведет гибридную войну против Москвы «до последнего украинца».