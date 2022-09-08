Полянский оценил реакцию Запада на запрос России по заседанию СБ ООН Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу РФ по заседанию СБ ООН

Фото: Zuma\TASS

Дмитрий Полянский

Западные дипломаты «обрадовались» запросу России провести заседание Совета Безопасности ООН по Украине до конца недели, подметил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. В ходе встречи российская сторона намерена обсудить вопрос поставок оружия и боеприпасов на Украину, которые представляют «угрозу миру и безопасности», напомнил он.

Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал, — заявил Полянский.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине. Заседание планируется провести 8 сентября. Российский представитель добавил, что в качестве докладчиков Москва хотела бы видеть замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу и представителей «гражданского общества».

Ранее Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, созванное по запросу США и Албании, может стать новой вехой дезинформации и антироссийской информационной кампании. По его словам, Вашингтон ведет гибридную войну против Москвы «до последнего украинца».