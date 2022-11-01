Полянский: Запад не смог опровергнуть причастность к атаке на Севастополь

Фото: John Minchillo/ТАСС

Дмитрий Полянский

Первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в ходе заседания Совбеза ООН, прошедшем 31 октября, Запад не смог прямо опровергнуть причастность украинцев и иностранных кураторов к теракту в Севастополе (произошел 29 октября). По словам дипломата, российская сторона привела информацию и факты, собранные в Минобороны РФ, а также указала на необходимость выхода России из зерновой сделки.

В ответ, что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов. Западные делегации просто возлагали на нас вину «за ситуацию вообще», вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом из-за наших шагов и призывали немедленно вернуться в сделку, — написал Полянский в Telegram.

При этом, как указал дипломат, замгенсека ООН Мартин Гриффитс, старавшийся «обходить острые углы», все же признал, что использование гумкоридоров в военных целях противоречит пунктам зернового соглашения. Полянский считает, что ни одно из прошедших заседаний СБ ООН западники «не могут записать себе в актив». По мнению дипломата, Запад «разучился работать с фактами», предпочитая строгим доказательствам «домыслы и штампы».

С фактами они (представители Запада. — NEWS.ru) работать совсем разучились, предпочитая оперировать домыслами, штампами и голословными обвинениями. Сказывалась и усталость — в конце октября мы их своими заседаниями по Украине явно измотали, — отметил зампред.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.