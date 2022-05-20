Полянский: Запад не опроверг сделку с Украиной о зерне в обмен на оружие Полянский: Запад на Совбезе ООН не опроверг сделку с Украиной по зерну в обмен на оружие

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в ходе заседания Совбеза организации западные страны не смогли опровергнуть версию о сделке с Украиной по формуле «зерно в обмен на оружие». Они не смогли и пояснить, как такая сделка укрепит продовольственную безопасность в мире, отметил он в Telegram.

Попросили западных коллег прямо на заседании публично опровергнуть эту версию, к которой сегодня склоняются многие эксперты. Разумеется, никто этого не сделал. Как никто и не пояснил, как эти поставки способствуют укреплению глобальной продовольственной безопасности, о которой на словах так пекутся западные страны, — подчёркивается в его сообщении.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя высказал предположение, что экспортируемое с Украины зерно идёт не в пользу голодающих стран, а в ЕС. Продукция вывозится как эшелонами по железной дороге, так и баржами по Дунаю. Он заявил, что так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.