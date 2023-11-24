Полянский указал на потенциальную угрозу из-за подрывов «Северных потоков» Полянский: мир оказался у опасной черты из-за диверсии на «Северных потоках»

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Россия не оставит без внимания ситуацию с диверсиями на «Северных потоках» и не даст виновным избежать ответственности, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью радиостанции «Вести FM». По его словам, в ином случае мир пройдет через черту, после которой будет допустимо совершать теракты на трансграничной инфраструктуре.

Совет Безопасности [ООН], конечно, не единственная площадка, где мы этот сюжет поднимаем, и не самая главная в данном случае. Мы не оставляем этот сюжет и не дадим виновным уйти от ответственности. Я думаю, что они понимают, что рано или поздно, все равно в какой-то форме, расследование должно состояться, — сказал он.

Полянский добавил, что множество государств выражают обеспокоенность в связи с подрывом российских газопроводов, воспринимая случившееся как потенциальную угрозу. По его словам, если Россия не добьется расследования и не установит виновных, то это создаст прецедент, который развяжет руки организаторам терактов на политически важной инфраструктуре.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может потребовать компенсацию после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, итоги расследования будут изучены Советом безопасности.