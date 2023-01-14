Полянский: у ГА ООН нет полномочий для создания спецтрибунала по России Полянский: Генассамблея ООН не имеет полномочий для создания спецтрибунала против России

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Генеральная ассамблея всемирной организации не обладает полномочиями, чтобы создавать специальный трибунал против России. С юридической точки зрения подобные инициативы ничтожны, отметил он в эфире телеканала RT.

Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий, — подчеркнул дипломат.

Полянский пояснил, что идея о спецтрибунале популярна на Западе, ее эксплуатируют, преследуя популистские и политические цели.

О внесении на обсуждение в 2023 году проекта резолюции Генассамблеи ООН о создании специального трибунала против России ранее сообщила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Ранее представитель МИД Франции заявил, что Париж начал работу с партнерами из ЕС и Украины по созданию специального трибунала для расследования действий России в ходе спецоперации. По его словам, Франция при этом поддержит расследования Международного уголовного суда в Гааге. При этом глава МИД Франции Катрин Колонна еще в октябре отрицала поддержку Парижем инициативы о создании спецтрибунала.