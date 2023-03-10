Полянский: страны Запада не хотят работать над резолюцией по «Потокам» Полянский: на Западе не хотят работать с резолюцией Москвы по «Северным потокам»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые страны в Совбезе международной организации не хотят работать с проектом резолюции РФ, призывающей генсека создать комиссию для расследования диверсии на «Северных потоках». Дипломат сослался на слова коллег, заявляющих о ненужности расследования, сообщает РИА Новости.

Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании», — пояснил дипломат.

Газета New York Times ранее рассказала о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что Россия в скором времени опубликует и распространит среди членов Совета Безопасности ООН переписку, которую вела с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования инцидента на трубопроводе «Северный поток». По его словам, России пишут письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело».