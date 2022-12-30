Полянский сообщил об отсутствии правового способа исключения России из ООН

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что правового способа исключения страны из международной организации не существует. По его словам, если такая процедура будет реализована, то только неправовым способом и после этого сама организация перестанет существовать в ее нынешнем виде. Своим мнением дипломат поделился во время аудиоконференции в личном Telegram-канале.

Во время онлайн-общения у Полянского поинтересовались, возможна ли ООН, если в ее составе не будет России. По мнению дипломата, «это будет уже другая организация».

И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН (мне такой сценарий неизвестен — в правовом поле его просто не существует без того, чтобы не переформатировать ООН) <...> тогда, конечно же, это будет слом всей системы международных отношений, — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что при описанном развитии событий «ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона сказал, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации. До этого председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совбезе ООН.

В ответ на это вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что большая часть мира не поддерживает предложение Украины исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Он выразил сожаление в связи с этим и предложил сосредоточиться на тех аспектах, в которых Россию действительно можно изолировать.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала не реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН. По ее словам, подобные заявления нужно просто принимать к сведению и выстраивать отношения соответствующим образом, но не прислушиваться к ним.