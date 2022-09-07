Полянский: Россия подготовила «сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН

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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

США и Албания запросили заседание Совета Безопасности ООН 7 сентября, «высосав пальцы до костей», чтобы найти неудобную для Россию тему, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, участники настояли на обсуждении темы о якобы «фильтрации» украинцев на территории России. Однако, как заявил Полянский, российская сторона подготовила «сюрпризы» для американцев.

Разумеется, и нам есть, что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох! — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС ляжет на Украину и те страны Совбеза ООН, которые не препятствовали действиям украинских боевиков.

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий ранее уточнил, что МАГАТЭ опубликовало отчет по Запорожской АЭС, где призывает прекратить обстрелы и создать защитную зону вокруг станции, но не указывает, кто производит эти обстрелы. По его мнению, призывы по прекращению огня должны быть направлены строго в сторону Киева.