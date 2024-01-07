Полянский рассказал, зачем США конфликт на Украине Полянский: кризис на Украине показал цели США на ослабление России

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине стал наглядным примером того, что США поставили цель ослабить и разгромить Россию, написал в Twitter (Х) заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, ситуация на Украине также выявила, что существованию России угрожает Североатлантический альянс.

Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет. Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России, — уточнил Полянский.

Дипломат выразил мнение, что после поражения ВСУ мир изменится. По его словам, НАТО и США придется заняться трансформацией безопасности на основе принципа ее неделимости, иначе Запад совершит большую ошибку.

Ранее Полянский сказал, что власти Украины упустили возможность заключить выгодное мирное соглашение. Он добавил, что теперь любая возможная сделка будет отражать капитуляцию Киева. При этом он отметил роль США и Великобритании в этом решении. Полянский указал, что мирное соглашение было парафировано западными переговорщиками президента Украины Владимира Зеленского.