Полянский рассказал, что случится с американским оружием на Украине Полянский: Россия уничтожит все оружие, выклянченное Зеленским в США

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Все оружие, что украинский президент Владимир Зеленский выпросит в ходе визита в США, будет либо перемолото российской армией, либо брошено, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, которые цитирует РИА Новости, даже западные аналитики уже осознали этот факт.

Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено. Это уже признают ведущие западные военные эксперты, — отметил Полянский.

Он подчеркнул, что никакое западное оружие не помешает проведению специальной военной операции, а также не повлияет на ее результат. Конец СВО уже близко, и лидерам стран следует быть готовыми к тому, что он многим не понравится, заключил Полянский.

Ранее Министерство обороны Германии сообщило о передаче Украине трех зенитных танков Gepard, 10 танков Leopard 1A5 и 15 бронетранспортных машин. Как подчеркнули в немецком ведомстве, ФРГ является основным сторонником Киева среди всех европейских стран.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины могут применить биологическое и химическое оружие в зоне СВО из-за провала контрнаступления. Предполагается, что после применения таких вооружений Киев обвинит в использовании нестандартных форм ведения боевых действий российскую сторону.