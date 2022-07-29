Полянский рассказал, чего не забудут Западу народы России и Украины Полянский: народы России и Украины не забудут Западу помощь в убийстве мирных жителей

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что народы России и Украины не забудут Западу готовность помогать киевскому режиму убивать детей. Поставки Киеву вооружений сдвигают линию безопасности на запад Европы, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Хотел бы обратиться к нашим западным коллегам... Поверьте, ваша готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом, — подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, западные союзники Украины поставляют ей дальнобойные артиллерийские системы и РСЗО. Им следует задуматься о том, что после окончания конфликта на Украине так или иначе придется жить рядом с Россией и сотрудничать, отметил Полянский.

Ранее стало известно, что Дмитрий Полянский 11 июля заявил: неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, оставило западные страны без аргументов. Они оказались обезоружены, отметил он. Полянский указал на то, что Москва организовала данную встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине.