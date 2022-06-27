Полянский предположил, что инцидент с ТЦ в Кременчуге является провокацией Заместитель постпреда России при ООН: в ситуации с ТЦ в Кременчуге много несостыковок

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Дмитрий Полянский

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ситуация с торговым центром в украинском Кременчуге может быть схожа с бучинской провокацией, передает РИА Новости. По его мнению, в инциденте в Кременчуге есть множество несостыковок, которые «бросаются в глаза». Полянский подчеркнул, что необходимо дождаться официального заявления Минобороны России.

Надо подождать, что скажет наше Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, — заявил заместитель постпреда РФ при ООН.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что Вооружённые силы Украины выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали.

МО РФ также сообщило о провокации, которую готовят ВСУ в Одессе, чтобы обвинить Россию в ударах по опасным объектам. По данным Минобороны, украинские военные собираются при помощи артиллерии и ракетных систем залпового огня разбомбить кладбище XIX века в районе Привоза (холм Чумка), где хоронили людей, умерших от чумы.