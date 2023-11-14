Полянский пригрозил США из-за перехватов оружия в Оманском заливе Полянский: США могут ощутить последствия за перехваты оружия в Оманском заливе

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США ощутят последствия, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву, заявил первый заместитель официального представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, слова которого приводит РИА Новости. Он назвал циничными действия Вашингтона по использованию международных санкций в отношении Йемена для продвижения «узкокорыстных задач».

Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия, — сказал Полянский.

Он указал, что Москва неоднократно объясняла, почему подобные действия Вашингтона идут вразрез с положением профильных резолюций СБ ООН по Йемену, включая 2216-ю, а также с нормами международного права.

В начале декабря 2022 года ВМС США перехватили рыболовецкое судно с 50 тоннами боеприпасов в Оманском заливе. Корабль следовал из Ирана в Йемен. Груз был найден во время проверки судна. Американские военные обнаружили на корабле около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм, 25 тыс. патронов калибра 12,7 мм, почти 7 тыс. дистанционных взрывателей и более 2,1 тонны топлива, которое используется для снарядов от ручных противотанковых гранатометов.

В октябре текущего года Центральное военное командование ВС США сообщило, что Вашингтон передал Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Эти боеприпасы изначально предназначались для хуситов в Йемене.