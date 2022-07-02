Полянский отреагировал на заявление Кулебы об обращении Украины в суд ООН Зампостпреда Полянский: заявление Кулебы об обращении Украины в суд ООН сделано на публику

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Дмитрий Полянский

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об обращении Киева в Международный суд ООН не заслуживают того, чтобы им уделять много внимания. Заявление сделано на публику, отметил он в эфире «Соловьев Live».

Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания, — подчеркнул заместитель постпреда.

Он уточнил, что Украина подала в суд ООН много исков, но «выхлопа от этого очень мало». Свою работу делают юристы от обеих сторон, однако практика свидетельствует, что «дела становятся запутаннее и запутаннее».

Попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное, — пояснил Полянский.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба 1 июля заявил: Украина снова обратилась в Международный суд ООН. По его словам, в новой жалобе Москва обвиняется в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида. При этом Кулеба не стал пояснять, какое именно нарушение имеется в виду.