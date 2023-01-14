Полянский назвал условия, при которых в ООН смогут провести «саммит мира» Полянский: для проведения «саммита мира» необходимо решение Генассамблеи ООН

Фото: Bruno RochaZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для проведения «саммита мира» в ООН, который на 24 февраля анонсировала Украина, необходимо соответствующее решение Генеральной ассамблеи международной организации. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала RT. По его словам, никто не может запретить Киеву провести встречу на полях организации, «но не следует выдавать желаемое за действительное».

Мы не понимаем деталей, никто их не понимает. Потому что для того, чтобы провести саммит в ООН, необходимо решение Генассамблеи, есть определенные бюджетные вопросы, которые надо решить. Если вы хотите провести встречу на полях ООН и назвать это «саммитом», никто вам не запрещает это. Но не следует выдавать желаемое за действительное и называть это саммитом, — сказал Полянский.

Он рассказал о том, что «были смутные заявления со стороны Украины» о том, что они хотят провести саммит. По мнению российского дипломата, все это в результате сведется к регулярным заседаниям специальной сессии по Украине и заседаниям Совета безопасности. Однако подобная комбинация не означает саммит, подчеркнул Полянский. При этом он заявил, что не хочет «спекулировать по этой теме», поскольку не знает деталей.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта, однако Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

Позднее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира», который Киев предложил провести при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля. По его словам, встреча пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.