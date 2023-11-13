Полянский назвал правительство Канады заложником неонацистской идеологии

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Идеология неонацизма в Канаде имеет очень сильное влияние, правительство премьер-министра Джастина Трюдо во многом стало ее заложником, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что после Второй мировой войны в стране осело большое число нацистских коллаборационистов, у которых в дальнейшем появились дети и внуки.

Неонацистская идеология или националистическая идеология, к сожалению, имеет очень большое влияние в Канаде. Думаю, это очевидно. <...> Правительство Трюдо в значительной степени является заложником, — сказал российский дипломат.

Он отметил, что ситуация с чествованием бывшего военнослужащего гитлеровской дивизии СС в парламенте этой страны не была неожиданной для России. Согласно утверждению Полянского, Канада во многом поступала так, «как хотели потомки тех самых коллаборационистов».

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в парламент был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позже выяснилось, что 14-я пехотная дивизия СС «Галичина», в которой служил Хунка, была соединением войск нацистской Германии. Ее сформировали из жителей Западной Украины в 1943 году.