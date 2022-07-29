Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине

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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет до конца дня по инициативе западных стран, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его данным, конкретной темы у заседания нет, но сам факт должен продемонстрировать «неослабевающий интерес» к этой теме.

Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание, — написал дипломат.

Ранее Полянский заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности 11 июля, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, оставило западные страны без аргументов. По его словам, Москва организовала данную встречу, чтобы показать миру современное состояние нацизма на Украине и рассказать, откуда он взялся.