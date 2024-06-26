«Получили что хотели»: в Кремле отреагировали на освобождение Ассанжа Песков заявил, что в сделке с Ассанжем все стороны получили желаемое

Фото: twitter.com/wikileaks

Джулиан Ассанж

В рамках сделки по освобождению основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа все получили что хотели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, исход дела не требует комментариев.

Речь идет о судебной сделке. Все получили что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать, — заявил Песков.

Ранее судья Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов) Рамона Мэнглона приговорила Ассанжа к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. В то же время супруга журналиста заявила, что намерена добиваться его помилования. Она объяснила это тем, что после признания вины Ассанжем по статье о шпионаже журналисты всего мира не решатся заниматься освещением вопросов национальной безопасности США.

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в свою очередь подчеркнул, что сделка с американским правосудием еще окончательно не оформлена и у него еще есть шанс обмануть Ассанжа. По его словам, США всегда именно так поступали, подло и исподтишка нарушая все договоренности.

Кроме того, Ассанжу запретили въезжать в США. По завершении сделки он должен вернуться в Австралию.