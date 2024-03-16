«Получают деньги»: Захарова о попытках Молдавии препятствовать выборам в РФ Захарова: Молдавия выполняет заказ Запада, препятствуя выборам президента России

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Власти Молдавии, действуя по указу Запада, строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии.

Они полностью реализуют волю <...> натовского сборища. <...> Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что у многих жителей Приднестровья есть родственные связи или работа в России. Они также являются естественными соседями РФ, добавила Захарова. По ее мнению, действия Молдавии — политический заказ со стороны США, однако в стране есть политики с «прошитой» русофобией, которые «могут сами доплатить, лишь бы сделать какую-нибудь пакость Москве или россиянам».

Но многие же это делают просто за деньги. И глобально, конечно, все это очень мощно спонсируется со стороны США, через НАТО, ЕС, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада особенно активизировались на фоне проведения президентских выборов в России. Как отметила дипломат, за российскими выборами наблюдает весь мир, так как эта тема оказалась актуальна не только для граждан РФ.