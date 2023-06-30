Правительство РФ ввело запрет на перевозки грузов польскими фурами по территории России. Об этом сообщает Минюст. При этом запрет не распространяется на грузоперевозки в Калининградскую область.
Постановлением <...> введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения, — говорится в сообщении ведомства.
Там также пояснили, что запрет не распространяется на Калининградскую область в связи с необходимостью бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.
В мае сообщалось, что запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России попросили подготовить депутаты Госдумы РФ. Автором инициативы выступил руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он назвал такое решение ответным действием на «захват» школы при посольстве РФ в Варшаве, который произошел 29 апреля. Депутат также сообщил о повышении стоимость дизельного топлива в 1,5–2 раза для польских фур на заправках в России.