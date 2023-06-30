Польским фурам запретили перевозить грузы по России Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по стране

Правительство РФ ввело запрет на перевозки грузов польскими фурами по территории России. Об этом сообщает Минюст. При этом запрет не распространяется на грузоперевозки в Калининградскую область.

Постановлением <...> введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения, — говорится в сообщении ведомства.

Там также пояснили, что запрет не распространяется на Калининградскую область в связи с необходимостью бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.

В мае сообщалось, что запрет на передвижение грузоперевозчиков из Польши по территории России попросили подготовить депутаты Госдумы РФ. Автором инициативы выступил руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он назвал такое решение ответным действием на «захват» школы при посольстве РФ в Варшаве, который произошел 29 апреля. Депутат также сообщил о повышении стоимость дизельного топлива в 1,5–2 раза для польских фур на заправках в России.