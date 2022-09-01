Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержали лимит цен Вице-премьер Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен

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Александр Новак

Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо, заявил вице-премьер России Александр Новак. Так он прокомментировал идею стран G7 представить соответствующий план, который, по мнению Москвы, может разрушить рынок.

Это полностью разрушит рынок​ <…>И за это, в первую очередь, заплатят потребители европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены из-за тех дестабилизирующих факторов, которые они принимают. В частности, санкционные ограничения, — заявил Новак.

По словам Новака, попытки вмешательства в рыночные механизмы в столь важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку, что, в свою очередь может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира.

Новак также добавил, что российские нефтяники готовятся к введению эмбарго странами ЕС.

Отмечается, что заявления Новака вызвали рост акций российских нефтяников. Так, акции «Лукойла» вечером в четверг растут более чем на 7%, «Башнефти» – более чем на 5%, «Роснефти» на 1%.

Ранее газета Financial Times писала, что экономика России под санкциями держится лучше, чем многие ожидали. В числе факторов, удержавших страну от краха, издание назвало действия Центробанка по введению контроля за движением капитала, повышению процентных ставок, а также рост продаж нефти.