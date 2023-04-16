Медведев загадал желание на Пасху Медведев пожелал россиянам в Светлое Христово Воскресение полного разгрома врага

Фото: kremlin

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал россиянам мира по случаю Светлого Христова Воскресения. Он написал в своем Telegram-канале, что этого можно добиться только путем полного разгрома врага.

В Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира. Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага! — написал Медведев.

Минувшей ночью Донецк четыре раза подвергался обстрелам. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), всего ВСУ выпустили 20 ракет, которые упали в Ворошиловском, Кировском и Киевском районах города. В результате обстрела погибла беременная женщина, еще три человека получили ранения.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия отомстит Украине за обстрел Донецка в пасхальную ночь. Она опубликовала кадры, на которых видны последствия ударов.