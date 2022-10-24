«Полная профнепригодность»: детский омбудсмен о призывах Красовского Детский омбудсмен Волынец: Красовский показал полную профнепригодность призывами «топить украинских детей»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ирина Волынец

Директор русскоязычного вещания телеканала RT Антон Красовский продемонстрировал полную профнепригодность своими призывами «топить и сжигать» украинских детей, заявила в беседе с NEWS.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она подчеркнула, что такие заявления ничем не отличаются от фашистских. По ее словам, руководство телеканала поступило верно, отстранив журналиста от работы, несмотря на то что он публично принес извинения.

Он уже раскаялся, написал, что в запале спора все это сказал. Но есть такое понятие, как профнепригодность. Эмоции эмоциями, но здесь человек, занимающий такую должность, он телеведущий. В данном случае — полная профнепригодность, — сказала Волынец.

Она добавила, что эта ошибка может стоить Красовскому не только рабочего места, но и карьеры, поскольку он представляет не только себя, но и одно из ключевых российских изданий.

И это справедливо, так как сейчас мы сражаемся и в информационном поле, мы должны быть бдительными, не уподобляться тем, кто является нашим информационным противником, — подчеркнула омбудсмен.

Она также напомнила, что цель спецоперации на Украине — денацификациям и демилитаризация, «именно в такой последовательности», за что сейчас жертвуют жизнями военнослужащие.

Мы никогда не подпишемся под оправданием убийства детей. Каких бы то ни было, — заключила Волынец.

Накануне в эфире RT писатель Сергей Лукьяненко вспомнил, что детство провел в Ужгородской области на западе Украине, где местные дети обвиняли россиян в оккупации территорий. Услышав это, Красовский предложил «топить и сжигать» украинских несовершеннолетних. Лукьяненко его мысли не поддержал, назвал их экстремистскими и предложил использовать розги.

Позднее главред RT Маргарита Симоньян остановила работу с Красовским. Медиаменеджер назвала «диким и омерзительным» высказывание своего подчиненного и сообщила об остановке сотрудничества с ним. Красовский в свою очередь принес извинения за провокационный призыв. Свои слова журналист ведущего государственного издания объяснил тем, что его «понесло».