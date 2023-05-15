«Полная девальвация морали»: Слуцкий о приеме Зеленского в Европе Слуцкий: Зеленский — символ объединения Европы вокруг русофобии

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что президента Украины Владимира Зеленского сделали в Европе символом объединения вокруг русофобии. Парламентарий отметил, что премию Карла Великого также вручили британскому политику Уинстону Черчиллю, который боролся с фашизмом, в отличие от Зеленского, которого Слуцкий назвал «неонацистом».

Полная девальвация морали, нравов, понятий добра и зла. Европейский истеблишмент сделал Зеленского символом объединения вокруг русофобии и реваншизма, — написал Слуцкий.

Законодатель пошутил, что награда «рухнула, не выдержав позора».

Ранее Зеленский случайно уронил полученную им награду Карла Великого во время церемонии в Ахене. Из-за этого ему пришлось прервать свою речь. Он пошутил, что в этом виноваты русские. Затем Зеленский подобрал награду и продолжил свое выступление. Церемония вручения престижной премии проходила в немецком городе Ахен, на ней присутствовали политические лидеры Германии и других европейских стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что Украина готова к мирному варианту разрешения конфликта, но его условия не должны диктоваться Россией. Глава правительства ФРГ призвал помнить об этом другие страны, которые стараются способствовать достижению мира на Украине.