Полковник Баранец назвал блефом риторику Украины по Приднестровью

Фото Diego Herrera/XinHua/Global Look Press

Украина предлагает Молдавии взять Приднестровье под свой контроль, чтобы «растащить» силы армии РФ по разным фронтам, считает полковник в отставке Виктор Баранец. В беседе с «Царьградом» он назвал такую риторику «военно-политическим блефом» Киева.

Полковник напомнил, что в Приднестровье уже давно расположена оперативная группа из 1,5 тысячи российских военных. При этом, убеждён Баранец, Россия сможет направить туда в три раза больше при необходимости. Также он предположил, что российские силовики в скором времени закроют «донбасский котёл».

Мы со дня на день закрываем этот «донбасский котёл». Жертвенно он нам достаётся, трудно, но, когда мы его захлопнем, мы от него будем резать, как режут докторскую колбасу, на кусочки. Не будем хвастаться. Дело очень серьёзное. Киев понимает, что у нас стратегическая инициатива в руках, — резюмировал Баранец.

Ранее полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в Приднестровье обострилась военная ситуация, так как предпринимается попытка вытеснить оттуда российские войска и передать территорию под контроль НАТО. Он также предположил, что таким образом Румыния планирует «поглотить» Молдавию.